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تحرير 144 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

03:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

غلق المحال

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كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 143 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

غلق المحال حملات تفتيشية مخالفات للمحلات
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