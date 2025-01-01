أمن المنافذ بالداخلية يضبط 42 قضية متنوعة في يوم

علاء عمران

قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات مكثفة على كافة المنافذ.

وخلال 24 ساعة، أسفرت هذه الجهود عن ضبط 14 قضية في مجال مخالفات الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى 2741 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم ضبط 27 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 236 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أيضًا، تم ضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها الأمنية لضمان إحكام السيطرة على جميع المنافذ في الجمهورية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب.