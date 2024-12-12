لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من الاتجاهين.. غلق طريق "القاهرة- العين السخنة" بسبب الشبورة المائية

06:57 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

الإدارة العامة للمرور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن غلق طريق "القاهرة - العين السخنة" من الاتجاهين، نتيجة الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على الطريق، بالإضافة إلى انعدام الرؤية أمام قائدي المركبات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، من الساعة 3 صباحًا إلى 9 صباحًا.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

الإدارة العامة للمرور غلق طريق القاهرة السخنة المرور الشبورة المائية غلق طريق القاهرة طريق العين السخنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العربية تحولت لخردة.. مصرع 3 شباب في حادث مروري بمدينة الصف

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة