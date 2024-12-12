من الاتجاهين.. غلق طريق "القاهرة- العين السخنة" بسبب الشبورة المائية

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن غلق طريق "القاهرة - العين السخنة" من الاتجاهين، نتيجة الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على الطريق، بالإضافة إلى انعدام الرؤية أمام قائدي المركبات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، من الساعة 3 صباحًا إلى 9 صباحًا.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.