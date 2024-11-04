"جثة ومؤبد".. ماذا قالت المحكمة في اتهام 8 أشخاص بقتل شاب بالمعادي؟

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل آخر واستعراض القوة في منطقة المعادي.

وكشفت المحكمة حيثيات حكمها، مؤكدة انه بعد سماع المرافعة، اطمأن في يقينها، إن 8 متهمين قاموا بقتل شاب وشرعوا في قتل آخر واستعرضوا القوة في منطقة المعادي بالقاهرة.

صفع وجلسة صلح

وأوضحت الحيثيات، أن الواقعة بدأت عند قيام المجني عليه "ع ق."، برش مياه بطريقة عشوائية أمام منزله وتصادف مرور أحد الأطفال "م س." فأقدم الطفل على سب المجني عليه ثم انصرف الطفل وعاد برفقة ابن عمه.

تابعت الحيثيات، عند معاتبتهما للمجني عليه، صفع الأخير الطفل على وجهه، وانتهى الأمر بجلسة صلح بين المجني عليه بالجلوس مع أهل الطفل وتم التصالح فيما بينهما وذهب كل منهم إلى حال سبيله.

وأكدت الحيثيات، أن المتهمان الرابع والخامس حضرا بسلاح أبيض وقاما بإتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه، وعقد باقي المتهمين العزم على الانتقام من "عاشور ق."، لذلك بيّتوا النية على قتله وأعدوا الأسلحة "مطاوي وسنج"، حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططهم.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمون تجمعوا عند محل مملوك للمجني عليه، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه مستخدمين سلاحًا أبيض سنجة.

وأكد مجري التحريات، أن خلافات نشبت بين المجني عليه والمتهمين فقرروا الانتقام، وأعدوا أسلحة بيضاء وتوجهوا لمحل الواقعة مدججين بأسلحتهم وانهال المتهم الأول على الشاهد الأول بسلاحه الأبيض، فأصاب رأسه وانهال المتهم السابع على المجني عليه ضرباً بسلاحه الأبيض، فأرداه قتيلاً.