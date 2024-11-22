القبض على شيف شهير وابنه بتهمة قتل عامل دليفري بالخطأ بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

حادث دهس ابن شيف شهير لعامل دليفري شهد تطورات جديدة، قوات الشرطة ألقت القبض على الشيف وابنه اليوم الجمعة.

توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، للعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر ترجمها الضباط على أرض الواقعة.

مأمورية أشرف عليها العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد والمقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، استهدفت مالك السيارة "الشيف" وابنه "عمر".

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط الشيف وابنه واقتيادهما إلى ديوان القسم لمواجهتهما بالأدلة ورواية شهود العيان تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة.

قصة مروعة دارت أحداثها بإحدى الطرق بمدينة الشيخ زايد، صوت ارتطام قوي بدد حالة الهدوء المعتادة، مشهد دموي أعلن رحيل صادم لعريس دفع حياته ثمن سائق قاد بسرعة جنونية.

الواحدة والربع بعد منتصف ليل الخميس، استعد "عبد الرحمن فراج" للحصول على إجازة لإتمام إجراءات زواجه من نصفه الثاني، مديره وافق على منحه تلك الإجازة بعد انتهاء يوم عمله الشاق لكن القدر كتب له نهاية أخرى.

صاحب الـ24 عامًا استقل دراجته النارية لتوصيل طلب أخير بالقرب من كمبوند زايد 2000. لحظات قليلة كانت تفصله عن مشهد أخير مأساوي، ابن شيف شهير "ع.ا." يسير بسرعة جنونية بسيارة "رينج روفر" تحمل أرقام لوحة معدنية "ع م ر 667" فأطاح به لمسافة تتجاوز 10 أمتار.

ابن محافظة بني سويف سقط غارقًا في دمائه أمام حديقة السلمانية بينما هرب السائق المتهور إلى داخل المنتجع السكني يستغيث بأبيه الشيف الشهير الذي عاد بعد دقائق يوبخ المارة محاولا رفع السيارة بواسطة ونش لكن حضور زملاء عامل الدلفري حال دون نقلها من موقع الحادث لحين وصول الشرطة.

قبل أذان الفجر، وصلت أسرة عامل الدليفري موقع الحادث قادمة من مساكن المعهد الديني ببني سويف، والدته لم تتحمل وقع الصدمة، انهارت من البكاء وخارت قواها من هول الفاجهة، أخذت تردد كلمات تخلع القلوب "ابني عريس راح في غمضة عين" مطالبة رجال الشرطة "عايزة حق ابني.. دا عريس يا ولاد".