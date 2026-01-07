



كتب- عمر صبري:

ينطلق تنسيق جامعات نصف العام يوم 10 يناير المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، خلال موسم تنسيق نصف العام للعام الجامعي 2025 / 2026.



وأكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أن المدة البينية للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني هي خمسة أعوام للكليات العملية والكليات النظرية للطلاب المصريين، وذلك من العام الدراسي 2020 / 2021 وحتى العام الدراسي 2024 / 2025، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الخاصة المصرية في العام الجامعي 2025 / 2026.



وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه يتم إجراء القبول الإلكتروني تحت إشراف وبمعرفة أمانة مجلس الجامعات الأهلية (مكتب قبول الجامعات الأهلية)، وذلك للطلاب المتقدمين بالشهادات المصرية والشهادات المعادلة للعام الدراسي 2023 / 2024 والعام الدراسي 2024 / 2025، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الأهلية المصرية في العام الجامعي 2025 / 2026.