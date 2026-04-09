شهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر داخل جدران النادي الأهلي، عقب التعادل المفاجئ أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل أمام سيراميكا

كشف مصدر لمصراوي حالة غرفة الملابس بالأهلي عقب التعادل مؤكدًا أنه سادت حالة من التوتر داخل غرفة الملابس حيث بدا المدرب توروب منفعلاً بسبب قرار عدم احتساب ركلة جزاء، التي رأى أنها صحيحة من وجهة نظره.

وأكد المصدر أن توروب طلب من وليد صلاح الدين ضرورة وجود رد فعل سريع من جانب النادي، وهو ما تحقق بإرسال الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة اعتراضًا على القرارات التحكيمية.

وأشار المصدر: "توروب أكد خلال حديثه مع اللاعبين، أنه لا يوجه أي لوم أو تقصير لهم، على عكس ما تردد، مشددًا على أن تركيزه كان منصبًا على قرارات الحكم، سواء فيما يتعلق بركلة الجزاء أو إشهار البطاقات دون أسباب مقنعة.

وأوضح المصدر أن مصطفى شوبير بدا حزينًا وغاضبًا بسبب خطئه في التعامل مع الكرة، وحرص على الاعتذار لمدرب حراس المرمى، بينما ظهر محمد الشناوي في حالة صدمة من معاملة الحكم، قبل أن يتحدث مع زملائه مؤكدًا أن المنافسة على الدوري لا تزال قائمة، وأن فرصة التتويج لم تنته رغم فقدان نقطتين.

إقرأ أيضًا:

