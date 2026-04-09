الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا

كتب : مصراوي

01:03 ص 09/04/2026

الأهلي

شهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر داخل جدران النادي الأهلي، عقب التعادل المفاجئ أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل أمام سيراميكا

كشف مصدر لمصراوي حالة غرفة الملابس بالأهلي عقب التعادل مؤكدًا أنه سادت حالة من التوتر داخل غرفة الملابس حيث بدا المدرب توروب منفعلاً بسبب قرار عدم احتساب ركلة جزاء، التي رأى أنها صحيحة من وجهة نظره.

وأكد المصدر أن توروب طلب من وليد صلاح الدين ضرورة وجود رد فعل سريع من جانب النادي، وهو ما تحقق بإرسال الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة اعتراضًا على القرارات التحكيمية.

وأشار المصدر: "توروب أكد خلال حديثه مع اللاعبين، أنه لا يوجه أي لوم أو تقصير لهم، على عكس ما تردد، مشددًا على أن تركيزه كان منصبًا على قرارات الحكم، سواء فيما يتعلق بركلة الجزاء أو إشهار البطاقات دون أسباب مقنعة.

وأوضح المصدر أن مصطفى شوبير بدا حزينًا وغاضبًا بسبب خطئه في التعامل مع الكرة، وحرص على الاعتذار لمدرب حراس المرمى، بينما ظهر محمد الشناوي في حالة صدمة من معاملة الحكم، قبل أن يتحدث مع زملائه مؤكدًا أن المنافسة على الدوري لا تزال قائمة، وأن فرصة التتويج لم تنته رغم فقدان نقطتين.

جماهير أتلتيكو مدريد تكرر واقعة مباراة مصر وإسبانيا.. ماذا حدث؟

بعد زيارة السنغال.. موتسيبي يزور المغرب الخميس المقبل.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران