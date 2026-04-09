هل يدرس ترامب مُعاقبة دول في الناتو لعدم دعمها الحرب على إيران؟

كتب : مصراوي

01:37 ص 09/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قالت صحيفة وول ستريت ⁠جورنال، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس ‌خطة لمعاقبة بعض أعضاء حلف ‌شمال ‌الأطلسي "الناتو" الذين يعتقد أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للولايات ‌المتحدة وإسرائيل ‌خلال ⁠الحرب على إيران.

أضاف التقرير، أن المقترح يتضمن ⁠سحب ‌القوات الأمريكية من ⁠دول في الحلف تعدها واشنطن ⁠غير متعاونة في حربها ⁠على إيران، ونشرها في دول قدمت دعما أكبر للحملة العسكرية الأمريكية.

كان ترامب قد أشار سابقا إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس الانسحاب من الحلف الأطلسي بعد أن تجاهلت الدول الأعضاء في الناتو دعوته للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الملاحي الحيوي، بعد أن أغلقته إيران.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على سؤال في وقت سابق الأربعاء بشأن ما إذا كان ترامب لا يزال يفكر في الانسحاب من الناتو، إن: "هذا موضوع ناقشه الرئيس، وأعتقد أنه سيكون موضوع نقاشه خلال ساعات قليلة مع الأمين العام للحلف مارك روته".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشكل منفصل مع روته الأربعاء في وزارة الخارجية، وذلك قبيل محادثات البيت الأبيض.

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، أن روبيو وروته ناقشا الحرب مع إيران، إلى جانب جهود الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، و"زيادة التنسيق وتحمل الأعباء مع حلفاء الناتو"، وفقا لسكاي نيوز.

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
