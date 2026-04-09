إعلان

الحرس الثوري ينشر خريطة مسارات بديلة لتفادي الألغام في مضيق هرمز


كتب- محمد جعفر:

01:47 ص 09/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الخميس، أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري نشرت خريطة تتضمن مسارات بديلة للملاحة في مضيق هرمز، بهدف مساعدة السفن العابرة على تجنب الألغام البحرية وضمان المرور الآمن في الممر البحري الحيوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت بشكل حاد قبل أن تتوقف بالكامل، عقب ما وصفه بانتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن موقع MarineTraffic، لا توجد حاليًا أي سفن تعبر المضيق، رغم تقارير سابقة أشارت إلى بدء عودة الحركة تدريجيًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء اتهام طهران لإسرائيل في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن لبنان ليس طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وفي المقابل، أعلنت السلطات اللبنانية أن إسرائيل شنت، اليوم، أكبر غاراتها على الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
زووم

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
رياضة محلية

انفعال توروب وصمت اللاعبين.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
شئون عربية و دولية

قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق

إعلان

إعلان

