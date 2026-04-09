ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الخميس، أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري نشرت خريطة تتضمن مسارات بديلة للملاحة في مضيق هرمز، بهدف مساعدة السفن العابرة على تجنب الألغام البحرية وضمان المرور الآمن في الممر البحري الحيوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت بشكل حاد قبل أن تتوقف بالكامل، عقب ما وصفه بانتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن موقع MarineTraffic، لا توجد حاليًا أي سفن تعبر المضيق، رغم تقارير سابقة أشارت إلى بدء عودة الحركة تدريجيًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء اتهام طهران لإسرائيل في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن لبنان ليس طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وفي المقابل، أعلنت السلطات اللبنانية أن إسرائيل شنت، اليوم، أكبر غاراتها على الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.