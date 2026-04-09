بتكلفة 20 مليار دولار.. الولايات المتحدة ستبني 10 مفاعلات معيارية صغير

أعلن البيت الأبيض، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الهنغارية لتصميم وبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات معيارية صغيرة أمريكية بتكلفة 20 مليار دولار لإنتاج الطاقة.

وجاء في بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض: "بموجب اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الطاقة النووية المدنية، تدعم الولايات المتحدة التصميم الهندسي الأولي FEED لتسهيل نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة الأمريكية الجديدة SMRs في هنغاريا".

أضاف البيان الأمريكي: "تمهد دراسة التصميم الهندسي الأولي الطريق أمام هنغاريا لشراء وبناء ما يصل إلى عشرة مفاعلات نووية صغيرة الحجم من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية محتملة تبلغ 20 مليار دولار".

وفي 5 فبراير، انطلقت في هنغاريا عمليات بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية بمشاركة روسية، وهي أكبر مشروع نووي في الاتحاد الأوروبي.

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان عن خطة طموحة لبلاده هي تحقيق الاستقلال الكامل بمجال الطاقة، مع تخصيص دور محوري لمحطة الطاقة النووية "باكش 2"، وفقا لروسيا اليوم.