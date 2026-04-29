بنك الكويت الوطني يخفض توقعات نمو اقتصاد مصر للعام المالي الجاري.. لماذا؟

كتب : منال المصري

01:33 م 29/04/2026

بنك الكويت الوطني

توقع بنك الكويت الوطني تراجع طفيف في توقعاته على المدى القريب لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري مع الإبقاء النظرة الإيجابية طويلة الاجل.

بحسب تقرير البنك، فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.7% في السنة المالية 2025- 2026، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة البالغة 5.0%، لكنه أعلى من 4.4% في السنة المالية الماضية.

لماذا خفض البنك توقعات نمو اقتصاد مصر؟

أرجع بنك الكويت الوطني هذا الخفض المحدود إلى تداعيات النزاع الإقليمي التي تضغط على معنويات المستهلكين والشركات وتدفقات العملة الأجنبية وترفع تكاليف الطاقة.

ومن المتوقع أن يحد التضخم المرتفع من الاستهلاك الخاص، في حين ستتحول السياحة الأكثر ضعفاً ونشاط قناة السويس إلى عبء محدود على النمو عبر صافي الصادرات.

كما سيتباطأ نمو الاستثمار، متأثراً بارتفاع تكاليف المدخلات وتباطؤ الإنفاق العام وتراجع تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025/2026.

ارتفاع نمو اقتصاد مصر للعام المالي المقبل مرهونان بشرطان

رجح بنك الكويت الوطني أن يستعيد النمو زخمه في العام المقبل ليصل إلى 5%، بدعم من استمرار الإصلاحات والتعافي التدريجي للاستثمار الأجنبي.

ويفترض هذا السيناريو أن ينتهي النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قريباً وأن تلتزم السلطات بمسار الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
أخبار المحافظات

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟
قرار من القضاء بشأن محاكمة حبيبة رضا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن محاكمة حبيبة رضا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر

أخبار

المزيد

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"