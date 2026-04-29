توقع بنك الكويت الوطني تراجع طفيف في توقعاته على المدى القريب لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري مع الإبقاء النظرة الإيجابية طويلة الاجل.

بحسب تقرير البنك، فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.7% في السنة المالية 2025- 2026، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة البالغة 5.0%، لكنه أعلى من 4.4% في السنة المالية الماضية.

لماذا خفض البنك توقعات نمو اقتصاد مصر؟

أرجع بنك الكويت الوطني هذا الخفض المحدود إلى تداعيات النزاع الإقليمي التي تضغط على معنويات المستهلكين والشركات وتدفقات العملة الأجنبية وترفع تكاليف الطاقة.

ومن المتوقع أن يحد التضخم المرتفع من الاستهلاك الخاص، في حين ستتحول السياحة الأكثر ضعفاً ونشاط قناة السويس إلى عبء محدود على النمو عبر صافي الصادرات.

كما سيتباطأ نمو الاستثمار، متأثراً بارتفاع تكاليف المدخلات وتباطؤ الإنفاق العام وتراجع تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025/2026.

ارتفاع نمو اقتصاد مصر للعام المالي المقبل مرهونان بشرطان

رجح بنك الكويت الوطني أن يستعيد النمو زخمه في العام المقبل ليصل إلى 5%، بدعم من استمرار الإصلاحات والتعافي التدريجي للاستثمار الأجنبي.

ويفترض هذا السيناريو أن ينتهي النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قريباً وأن تلتزم السلطات بمسار الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي.