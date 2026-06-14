إعلان

أسعار 6 عملات عربية تنخفض خلال تعاملات اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:54 ص 14/06/2026 تعديل في 11:30 ص

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.79 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.12 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.56 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و138.01 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.40 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و73.48 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 164.17 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و169.36 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي الدينار الأردني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين
شئون عربية و دولية

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين
القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2026
عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
رياضة محلية

عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
بعد رصد 120 مليون دولار لتجميعها بمصر.. أسعار سيارات بايك موديل 2026
أخبار السيارات

بعد رصد 120 مليون دولار لتجميعها بمصر.. أسعار سيارات بايك موديل 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم