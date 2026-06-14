انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.79 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.12 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.56 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و138.01 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.40 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و73.48 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 164.17 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و169.36 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.