بنوك مصر تغلق أبوابها اليوم حتى السبت المقبل

كتبت- منال المصري:



تغلق البنوك العاملة بمصر أبوابها 3 أيام متتالية من اليوم الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف حتى يوم السبت المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.



وتعود البنوك للعمل يوم الأحد المقبل بعد الإجازة في مواعيدها الرسمية للجمهور من 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا والموظفين من الساعة 8 صباحا للساعة 4 عصرا.



وتواصل البنوك تقديم كافة خدماتها المصرفية للعملاء عبر قنواتها الرقمية أهمها الموبايل والإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي.