إعلان

بنوك مصر تغلق أبوابها اليوم حتى السبت المقبل

01:56 م الخميس 04 سبتمبر 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:


تغلق البنوك العاملة بمصر أبوابها 3 أيام متتالية من اليوم الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف حتى يوم السبت المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.


وتعود البنوك للعمل يوم الأحد المقبل بعد الإجازة في مواعيدها الرسمية للجمهور من 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا والموظفين من الساعة 8 صباحا للساعة 4 عصرا.


وتواصل البنوك تقديم كافة خدماتها المصرفية للعملاء عبر قنواتها الرقمية أهمها الموبايل والإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري بنوك مصر المولد النبوي الشريف اجازة المولد النبوي الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح