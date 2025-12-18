البريطانية للاستثمار تستثمر 37 مليون دولار في محطة أبيدوس الثانية بمصر

أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، مؤسسة التمويل التنموي البريطانية الرائدة في مجالات الاستثمار المؤثر، عن ضخ استثمارات بقيمة 37 مليون دولار في محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية ونظام تخزين البطاريات (BESS) في مصر.

وتبلغ تكلفة المشروع 737 مليون دولار، ومقرر تطويره بواسطة شركة "ايميا باور"، سيعمل على إتاحة الطاقة المتجددة بشكل موثوق ومستدام، ودعم أهداف مصر لتجارة الطاقة النظيفة، إبراز دور المشروعات واسعة النطاق في مجال الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في دفع النمو الاقتصادي المستدام على مستوى افريقيا.

وتستعد محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية في محافظة أسوان لأن تصبح واحدة من أكبر مرافق الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات المتكاملة في إفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية تبلغ 1 جيجاوات (AC) وتتمتع بنظام متكامل لتخزين طاقة البطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة.

ومن المقرر أن يدخل المشروع في حيز التشغيل عام 2026، حيث من المقرر ان يولد نحو 2,910 جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويساهم في تجنب انتاج 1.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

تم تمويل المشروع بالشراكة مع مجموعة من أبرز المؤسسات التمويلية الدولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية، المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، بنك التنمية الهولندي، صندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك أوروبا العربي.

وبموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC).

سيقدم المشروع كهرباء مستقرة ومنخفضة التكلفة للمنازل والشركات والمصانع.

كما أنه يعتمد على تصميم متطور في نقل الطاقة مما سيجعله عنصرًا محوريًا في إيصال الكهرباء إلى كبرى الشركات الصناعية والتجارية التي تعمل على نطاع تشغيل واسع، بما يدعم توجهات مصر نحو التصنيع الأخضر، ويضمن إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة بتكلفة مناسبة في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتصدير.