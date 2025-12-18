إعلان

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

كتب : منال المصري

05:44 م 18/12/2025

البنك المركزي الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبقى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للإيداع و2.40% لتسهيلات الإقراض الهامشية، وفق بيان منشور على موقعه.

وأظهرت توقعات خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية الجديدة أن متوسط التضخم الرئيسي سيبلغ ٢.١٪ في عام ٢٠٢٥، و١.٩٪ في ٢٠٢٦، و١.٨٪ في عام ٢٠٢٧، و٢.٠٪ في عام ٢٠٢٨.

ويحرص مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مما كان عليه في توقعات سبتمبر، مدفوعاً بشكل خاص بالطلب المحلي.

تم تعديل توقعات النمو بالزيادة إلى 1.4% في عام 2025، و1.2% في عام 2026، و1.4% في عام 2027، ومن المتوقع أن تبقى عند 1.4% في عام 2028، وفق البيان.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة النظام الأوروبي للبنوك المركزية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"