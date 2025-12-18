المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للإيداع و2.40% لتسهيلات الإقراض الهامشية، وفق بيان منشور على موقعه.

وأظهرت توقعات خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية الجديدة أن متوسط التضخم الرئيسي سيبلغ ٢.١٪ في عام ٢٠٢٥، و١.٩٪ في ٢٠٢٦، و١.٨٪ في عام ٢٠٢٧، و٢.٠٪ في عام ٢٠٢٨.

ويحرص مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مما كان عليه في توقعات سبتمبر، مدفوعاً بشكل خاص بالطلب المحلي.

تم تعديل توقعات النمو بالزيادة إلى 1.4% في عام 2025، و1.2% في عام 2026، و1.4% في عام 2027، ومن المتوقع أن تبقى عند 1.4% في عام 2028، وفق البيان.