كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، و 13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.