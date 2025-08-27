إعلان

الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

11:22 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، و 13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر