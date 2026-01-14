إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:33 ص 14/01/2026 تعديل في 11:57 ص

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.55 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي انخفاض الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

