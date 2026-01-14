أعلى فوائد شهادات 2026
كتب : منال المصري
شهادات
يطرح عدد من البنوك شهادات ادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت بأسعار مميزة إلى حد ما خلال 2026 بعد أن تم خفضها 5 مرات خلال العام الماضي تأثرا بقرارات البنك المركزي.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.25% على 5 مرات خلال العام الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 20% للإيداع و21% للإقراض وسط تباطؤ معدل التضخم.
أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في أهم 6 بنوك:
البنك الأهلي الشهادات الثلاثية "البلاتينية": سجل سعر الفائدة 16% سنويا ويصرف العائد شهريا.
بنك مصر الشهادة الثلاثية: تمنح نفس عائد البنك الأهلي 16% سنويا ويصرف العائد شهريا.
البنك التجاري الدولي "CIB"
- شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.
- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.
يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.
يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.
يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.
- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.
يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
بنك HSBC
- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.
بنك الإسكندرية
- شهادة ثلاثية "اليكس ستار بلس": تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.
بنك "QNB"
- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:
- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.
البنك العربي الأفريقي الدولي
الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16% للعائد اليومي و16.25% للعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي، و16.75% للعائد النصف السنوي، و17% للعائد السنوي.