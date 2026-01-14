أعلى فوائد شهادات 2026

يطرح عدد من البنوك شهادات ادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت بأسعار مميزة إلى حد ما خلال 2026 بعد أن تم خفضها 5 مرات خلال العام الماضي تأثرا بقرارات البنك المركزي.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.25% على 5 مرات خلال العام الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 20% للإيداع و21% للإقراض وسط تباطؤ معدل التضخم.

أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في أهم 6 بنوك:

البنك الأهلي الشهادات الثلاثية "البلاتينية": سجل سعر الفائدة 16% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر الشهادة الثلاثية: تمنح نفس عائد البنك الأهلي 16% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية "اليكس ستار بلس": تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16% للعائد اليومي و16.25% للعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي، و16.75% للعائد النصف السنوي، و17% للعائد السنوي.