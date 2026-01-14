إعلان

سعر الدولار يرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:01 م 14/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 14-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أخبار المحافظات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه
أخبار المحافظات

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه

إعلام عبري يكشف سبب مغادرة طائرة نتنياهو الأجواء الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يكشف سبب مغادرة طائرة نتنياهو الأجواء الإسرائيلية
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور