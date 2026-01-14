ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و15 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 14-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.