ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

04:13 م 14/01/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و22 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

