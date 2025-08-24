كتبت- منال المصري:

أعلن بنك saib توقيع عقد تمويل متوسط الأجل، مع الشركة المصرية الدولية للإنشاء، بغرض توفير التمويل المطلوب لمشروع "تاج تاور" بالعاصمة الادارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4.8 مليار جنيه.

وقام بتوقيع الاتفاقية، أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib ، ومصطفى خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للإنشاء، وشهدت مراسم التوقيع حضور طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية بالبنك، وأماني سمير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات الائتمان المركزي والاستثمار، إلى جانب لفيف من أعضاء الإدارة العليا بالبنك وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.

وقال أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن التمويل يأتي في إطار جهود البنك لدعم وتطوير المشروعات العقارية الكبرى من خلال الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري مثل الشركة المصرية الدولية للإنشاء، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه، مشيراً إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن استراتيجية البنك وخططه التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال مصطفى خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للإنشاء، إن هذا التعاون سيسهم في دفع عجلة التنفيذ بمشروع "تاج تاور" بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار "خليل" إلى أن العقد يشمل تمويل مشروع "تاج تاور" وهو عبارة عن برج تجاري إداري في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع على محور محمد بن زايد الشمالي الرئيسي.