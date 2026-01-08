إعلان

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:38 م 08/01/2026

الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

