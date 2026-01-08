إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:47 ص 08/01/2026

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرِشين للشراء والبيع.

