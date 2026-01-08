إعلان

المركزي يبيع 105 مليارات جنيه أذون خزانة اليوم

كتب : منال المصري

12:41 م 08/01/2026

البنك المركزي المصري

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بقيمة 105 مليارات جنيه في عطاء اليوم الخميس، وفق ما أعلن عنه على موقعه الإلكتروني.

يعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري كل أسبوع على بيع أذون خزانة قصيرة الأجل 3 و6 و9 أشهر وسنة، وسندات خزانة متوسطة الأجل عامين و3 و5 سنوات للعائد الثابت والمتغير.

أذون وسندات الخزانة تعد أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية لسد النفقات بسبب عجز الموازنة.

البنك المركزي وزارة المالية أذون خزانة

