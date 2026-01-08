سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.
بنك مصر: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.2 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.
بنك القاهرة: 55.07 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 54.97 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بتراجع 41 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.02 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.