سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:35 م 08/01/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

بنك مصر: 55.03 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.2 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.07 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.97 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بتراجع 41 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.02 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية