بنك التعمير والإسكان يطلق منصة إلكترونية جديدة لحجز مشروعات الإسكان

كتبت- منال المصري:

يعتزم بنك التعمير والإسكان إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد المتخصص في الحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن هذا التطوير يعد خطوة محورية ضمن جهود البنك المستمرة لدعم خطة الدولة في التوسع العمراني، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين وتضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية والحيادية.

ويوفر الموقع الجديد للمتقدمين إمكانية التسجيل والحجز بطريقة سهلة وآمنة، بما يُسهم في خدمة شريحة أكبر من العملاء الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان المتنوعة.

ويأتي ذلك في إطار خطة بنك التعمير والإسكان الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإسكانية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد بنك التعمير والإسكان التزامه المتواصل بدوره كشريك استراتيجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرص البنك وعلى مدار أكثر من 45 عاماً على خدمة ملايين العملاء، مما يعكس رؤيته في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.