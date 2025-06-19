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الدولار يواصل الصعود بنهاية تعاملات الأسبوع اليوم في 10 بنوك

03:47 م الخميس 19 يونيو 2025

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كتبت- آية محمد:

واصل سعر الدولار الصعود بين 7 قروش و43 قرشًا، بنهاية تعاملات الأٍسبوع اليوم الخميس 19-6-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، ، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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