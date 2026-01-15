إعلان

إيران تغلق مجالها الجوي وتشترط الحصول على إذن مسبق

كتب-عبدالله محمود:

12:48 ص 15/01/2026

ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال موقع "فلايت ردار24"، إن إيران أصدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إشعارًا جديدًا بإغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات الجوية.

وأكد الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، أن السلطان الإيرانية قامت باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران ولكن بشرط الحصول على إذن مسبق من " NOTAM" صالح لمدة تزيد قليلاً عن ساعتين.

وكانت حذرت ألمانيا مساء الأربعاء، شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني.

وفي بيان رسمي، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة جديدة تحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران تغلق مجالها الجوي إيران تشترط الحصول على إذن مسبق استثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
أخبار مصر

الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
حدث ليلًا| تصريحات جديدة من شيخ الأزهر عن اليهود والشيعة وتوقعات طقس الخميس
أخبار مصر

حدث ليلًا| تصريحات جديدة من شيخ الأزهر عن اليهود والشيعة وتوقعات طقس الخميس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان