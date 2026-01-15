إيران تغلق مجالها الجوي وتشترط الحصول على إذن مسبق

قال موقع "فلايت ردار24"، إن إيران أصدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إشعارًا جديدًا بإغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات الجوية.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

وأكد الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، أن السلطان الإيرانية قامت باستثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران ولكن بشرط الحصول على إذن مسبق من " NOTAM" صالح لمدة تزيد قليلاً عن ساعتين.

وكانت حذرت ألمانيا مساء الأربعاء، شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني.

وفي بيان رسمي، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة جديدة تحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.