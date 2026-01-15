وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟

حكم دولي سابق يحسم الجدل حول صحة هدف السنغال في مرمى مصر

"اللعنة مستمرة".. ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة مصر من السنغال؟

فريق بالدرجة الثانية يقصي ريال مدريد من دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

توفى الصحفي والمستشار الرياضي محمد سوماري في الرباط بالمغرب أثناء تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت مواقع وصحف إفريقية عدة، أنه عثر على سوماري متوفى في غرفته صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن سوماري كان شخصية بارزة في مجال الصحافة الرياضية في مالي، وشغل منصب المسؤول الإعلامي في نادي الملعب المالي.

كما عمل مديرا للتسويق والتلفزيون ووسائل الإعلام في رابطة المحترفين.

وحتى الآن لم يتم الكشف رسمياً عن أي تفاصيل حول سبب وفاته