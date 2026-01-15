وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟
توفى الصحفي والمستشار الرياضي محمد سوماري في الرباط بالمغرب أثناء تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وذكرت مواقع وصحف إفريقية عدة، أنه عثر على سوماري متوفى في غرفته صباح اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن سوماري كان شخصية بارزة في مجال الصحافة الرياضية في مالي، وشغل منصب المسؤول الإعلامي في نادي الملعب المالي.
كما عمل مديرا للتسويق والتلفزيون ووسائل الإعلام في رابطة المحترفين.
وحتى الآن لم يتم الكشف رسمياً عن أي تفاصيل حول سبب وفاته
🕊️ La presse africaine en deuil à Rabat !— Lassana Camara | #CAN2025 ⚽️🥇 (@mauritaniefoot) January 14, 2026
Le journaliste sportif malien Mohamed Soumaré, officier média du Stade Malien et responsable marketing, télévision et médias de la Ligue professionnelle du Mali 🇲🇱, est décédé ce matin dans son appartement à Rabat. Il était au Maroc 🇲🇦… pic.twitter.com/duXrfH5t38