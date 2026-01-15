مباريات الأمس
وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:55 ص 15/01/2026 تعديل في 01:07 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد سوماري (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد سوماري (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد سوماري (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد سوماري (5)

توفى الصحفي والمستشار الرياضي محمد سوماري في الرباط بالمغرب أثناء تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت مواقع وصحف إفريقية عدة، أنه عثر على سوماري متوفى في غرفته صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن سوماري كان شخصية بارزة في مجال الصحافة الرياضية في مالي، وشغل منصب المسؤول الإعلامي في نادي الملعب المالي.

كما عمل مديرا للتسويق والتلفزيون ووسائل الإعلام في رابطة المحترفين.

وحتى الآن لم يتم الكشف رسمياً عن أي تفاصيل حول سبب وفاته

محمد سوماري وفاة صحفي مالي كأس الأمم الأفريقية المغرب

