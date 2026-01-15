مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي سابق يحسم الجدل حول صحة هدف السنغال في مرمى مصر

كتب - يوسف محمد:

01:06 ص 15/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 20 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 20 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 20 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (16) (1)
  • عرض 20 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (9) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (8) (2)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (9) (2)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (17) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن حكم مباراة منتخب مصر أمام السنغال أمس، قدم مباراة جيدة ولم يؤثر على نتيجة المباراة بأي شكل، مشيرا أن الهدف الذي سجله المنتخب السنغالي لا يوجد به أي مخالفة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي مخالفة في هدف منتخب السنغال، لا يوجد تسلل في اللعبة من البداية، أو حتى لمسة يد على ماني كما يقال، الهدف صحيح 100%".

وأضاف: "الحكم أدار المباراة بشكل جيد، أدار المباراة بعدالة كبيرة وأخطأه لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة".

وتلقى منتخب مصر الهزيمة أمس أمام نظيره السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال أمس، تعد هي الهزيمة الأولى للفراعنة في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"إدارة أفضل".. عمرو أديب يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال حكم مباراة مصر والسنغال هزيمة مصر أمام السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
تستغرق نحو أسبوع.. واشنطن تحرك حاملة الطائرات " أبراهام لينكولن" إلى الشرق
شئون عربية و دولية

تستغرق نحو أسبوع.. واشنطن تحرك حاملة الطائرات " أبراهام لينكولن" إلى الشرق
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان