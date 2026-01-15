إعلان

رغم مسكنات ترامب.. استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف

كتب : مصراوي

01:16 ص 15/01/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشفت تقارير صحفية غربية، اليوم الخميس، أن استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف، رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى بلاغا بشأن توقف القتل في احتجاجات إيران.

قالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعد خيارات لشن عمل عسكري على إيران.

وأوضح تقرير "إن بي سي"، أن الاستعدادات لتدخل أمريكي محتمل جارية هذا الأسبوع"، رغم تصريحات ترامب التي هدأت المخاوف قليلا من احتمال شن هجوم عسكري، وإن لم تنهيها.

ذكرت الشبكة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على المناقشات، إن ترامب أوضح لفريق الأمن القومي أهدافه من أي عمل عسكري أمريكي في إيران.

وأفادت المصادر، أن البنتاجون وضع خيارات مخصصة لتحقيق أهدافه العسكرية في حال شن ضربات، ومن المقرر عرض هذه الخيارات على ترامب.

وردا على سؤال حول توجيهات ترامب لمساعديه بشأن أهدافه في إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض: "جميع الخيارات متاحة للرئيس لمعالجة الوضع في إيران".

ووفقا لمسؤول ثان في البيت الأبيض، تم إطلاع ترامب، الثلاثاء، على عدد المتظاهرين الذين قتلوا خلال اجتماع حول إيران برئاسة نائبه جي دي فانس، وطلب مزيدا من المعلومات حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، إنه أُبلغ أن عمليات القتل في احتجاجات إيران تتراجع، معبرا عن اعتقاده بأنه لا ⁠توجد حاليا أي خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق، رغم استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

وعندما سئل ترامب عن مصدر معلوماته بشأن توقف عمليات القتل، وصفها بأنها "مصادر بالغة الأهمية من الجانب الآخر".

لكنه مع ذلك لم يستبعد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، قائلا: "سنراقب مجريات الأمور"، قبل أن ⁠يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت "بيانا جيدا جدا" من إيران.

وتهدف تصريحات ترامب على ما يبدو إلى تهدئة ‌المخاوف، وإن كان على استحياء، من تصاعد الأزمة في إيران إلى مواجهة إقليمية أوسع.

كان ترامب ‌حذر في مقابلة تلفزيونية، من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء حازما للغاية إذا مضت السلطات الإيرانية قدما في إعدام المتظاهرين الذين اعتقلتهم خلال الاضطرابات ⁠الواسعة النطاق، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإيران استثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران إيران تشترط الحصول على إذن مسبق إيران تغلق مجالها الجوي إيران تحذير من دخول المجال الجوي الإيراني غلق الأجواء الإيرانية أمام الطائرات إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران بريطانيا تغلق سفارتها في إيران استبعاد العمل العسكري في إيران دعم حقوق الإنسان في إيران مضللة ومشينة العمل العسكري ضد إيران قتل المحتجين في إيران عمليات القتل في إيران توقفت التلفزيون الإيراني مهددا ترامب مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
نصائح طبية

بفحص واحد فقط.. أمل جديد في اكتشاف وعلاج سرطان البروستاتا
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان