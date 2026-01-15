

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جرينلاند مهمة لأمن الولايات المتحدة القومي، مؤكدا أن للصين ولروسيا تطلعات هناك.

ولمّح ترامب إلى إمكانية التوصّل إلى حلّ بشأن جرينلاند التي يهدّد بالاستيلاء عليها، وذلك في أعقاب اجتماع رفيع المستوى بمسؤولبين من الدنمارك والجزيرة في البيت الأبيض.

أفاد ترامب في تصريحات للإعلام من المكتب البيضاوي، أن العلاقة جيدة جدا مع الدنمارك التي تتبع لها جرينلاند، مضيفا: "أظنّ أننا سنتوصل إلى شيء ما".

وانتهى الاجتماع بين مسؤولين أمريكيين ودنماركيين ومن جرينلاند على خلاف وصفه وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن أنه "جوهري"، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر الاستيلاء على الجزيرة القطبية الشمالية كما يهدد الرئيس الأمريكي.

وقال راسموسن بعد خروجه من الاجتماع: "لم نتمكن من تغيير الموقف الأمريكي من الواضح أن الرئيس لديه رغبة في غزو جرينلاند وقد أوضحنا جيدا، جيدا جدا، أن هذا ليس في مصلحة المملكة"، وفقا لسكاي نيوز.