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بنك مصر يعقد اجتماع عاجل لحسم سعر الفائدة على المنتجات المصرفية

01:57 م الأحد 25 مايو 2025

أسعار الفائدة

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1% في اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وجاء ذلك بعد أن أعلن البنك الأهلي المصري أنه يعتزم عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن قرر المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين قررا الشهر الماضي وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% وخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتناقص.

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