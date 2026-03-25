إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:38 م 25/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.88 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.22 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 60.87 جنيه للشراء، و61.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 60.92 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.26 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.86 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و61.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 60.92 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار السيارات

زووم

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

