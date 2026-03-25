ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.88 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.22 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 60.87 جنيه للشراء، و61.2 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 60.92 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.26 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.86 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و61.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 60.92 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش.