ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.98 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش.