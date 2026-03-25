سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.98 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش.