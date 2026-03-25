سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:17 م 25/03/2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.98 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش
صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
لمدة 24 ساعة.. "مياه القاهرة" تعلن قطع المياه مؤقتًا في مدينة نصر
أخبار مصر

لمدة 24 ساعة.. "مياه القاهرة" تعلن قطع المياه مؤقتًا في مدينة نصر

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟