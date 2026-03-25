سعر الدولار اليوم يقلص مكاسبه مقابل الجنيه وينخفض بنهاية التعاملات

كتب : منال المصري

03:46 م 25/03/2026 تعديل في 03:57 م

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار بنحو 8 و12 قرشا مقابل الجنيه في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.


بنك البركة: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

