أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:04 ص 25/03/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.17 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و139.58 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.33 جنيه للشراء، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.23 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و74.31 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 168.33 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا، و171.74 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا.

