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انخفض في بنك.. سعر الدولار في بداية أول يوم عمل بعد إجازة العيد بـ9 بنوك اليوم

09:46 ص الخميس 03 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك،، مقارنة بمستوياته يوم الخميس الماضي آخر يوم عمل في رمضان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.56 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.65 جنيه للبيع.

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