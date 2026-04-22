انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في بنك مصر، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.77 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.77 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.77 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.74 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib: 13.81 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.