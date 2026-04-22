انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

11:09 ص 22/04/2026 تعديل في 12:13 م

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار البحريني: 135.17 جنيه للشراء، و137.59 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.19 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و73.27 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 165.69 جنيه للشراء، بتراجع 47 قرشًا، و169.32 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشًا.

