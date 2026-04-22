مصر ترفع تقديرات التضخم للعام المالي المقبل فوق مستهدف البنك المركزي

كتب : منال المصري

01:32 م 22/04/2026

البنك المركزي

رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، ليتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري.

وبحسب الموازنة التقديرية للعام المالي الذي يبدأ في يوليو 2026، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 9.3%، وفق مستند حصل عليه "مصراوي".
وكان البنك المركزي قد أعلن سابقًا استهداف معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن ينخفض إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

مخاطر تصاعدية تحيط بالتضخم

يأتي ذلك في ظل تحذيرات البنك المركزي من تزايد المخاطر الصعودية التي قد تعرقل تحقيق المستهدفات، إذ أشار في تقريره الأخير إلى أن مسار التضخم المستهدف عند 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من 2026 أصبح عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر، من بينها احتمال استمرار الصراعات لفترة أطول، إلى جانب تجاوز آثار إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وكان معدل التضخم قد تسارع إلى 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 13.4% في فبراير، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأدى ذلك إلى تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تأجيل قرار خفضها.

تقديرات التضخم على المدى المتوسط

تشير التقديرات إلى استهداف مصر معدل تضخم يبلغ 8.8% خلال العام المالي 2027-2028، ثم 7.5% في 2028-2029، قبل أن يتراجع إلى 6.9% بحلول عام 2030.

وتعكس هذه التقديرات احتمالية مواجهة صعوبات في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
اقتصاد

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
حوادث وقضايا

من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
زووم

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟