انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:35 م 22/04/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.86 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و61.12 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك مصر: 60.86 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و61.12 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.88 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و61.13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و61.13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.89 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و61.16 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

البنك الأهلي المصري بنك مصر سعراليورو

بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟
بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
جلسة حاسمة.. عبد الحفيظ يجتمع بالشحات وكوكا لتجديد تعاقدهما
قائمة الـ"نوتي".. ترامب يصنّف حلفائه في الناتو بسبب حرب إيران

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
