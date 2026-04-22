انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.86 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و61.12 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك مصر: 60.86 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و61.12 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.88 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و61.13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و61.13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.89 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و61.16 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.