انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

بنك مصر: 56.82 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.8 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.