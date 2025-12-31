إعلان

سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:27 م 31/12/2025

سعر صرف اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

بنك مصر: 56.82 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.81 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.8 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و56.06 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"