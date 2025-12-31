انخفض في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 31-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.