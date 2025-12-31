كتب- أحمد العش:

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مصر لديها 88 كلية طب أسنان تقوم بتخريج نحو 12 ألف طبيب أسنان سنويًّا؛ وهو ما تسبب في معاناة كبيرة من البطالة بين الخريجين، قائلًا: "البطالة وصلت لأطباء الأسنان".

وأوضح خير، خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الرقم أصبح مرعبًا، على حد وصفه، إذ تعاني آخر 4 دفعات من خريجي كليات طب الأسنان البطالةَ، بسبب اعتماد التكليف على احتياجات وزارة الصحة فقط.

وتطرق الإعلامي إلى ملف التكليف في القطاع الصحي، موضحًا أن وزارة الصحة تكلف الخريجين وفقًا للاحتياج الفعلي، مبينًا أن الوزارة قد تحتاج إلى طبيب أسنان واحد فقط في مستوصف أو عيادة، وليس عددًا كبيرًا، ومع ذلك يفاجأ المواطن بوجود 7 أطباء أسنان في مكان لا يحتاج سوى طبيب واحد.

وأشار خير إلى أن التكليف تراجع في السنوات الأخيرة؛ إذ قد يمتد الانتظار لعامين أو ثلاثة أو أربعة، في ظل وجود نحو 12 ألف طبيب أسنان بلا تكليف.

وتساءل خير عن الزيادة الكبيرة في أعداد كليات طب الأسنان في مصر، موضحًا أنه قبل 10 سنوات وتحديدًا في عام 2015، كان عدد كليات طب الأسنان في مصر 42 كلية، وكان عدد الخريجين حينها نحو 3000 فقط.

وأكد الإعلامي أن هؤلاء الخريجين ينتظرون قرارًا يحدد مصيرهم، وما إذا كانوا سيعملون كأطباء أسنان أم لا، متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى تضاعف عدد الكليات من 42 إلى 88 كلية خلال 10 سنوات فقط، في وقت يعاني فيه الخريجون البطالةَ!

وشدد خير على أنه لا بد من وضع حلول سريعة من قِبل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، طارحًا 3 حلول من جانبه؛ هي: عدم السماح بإصدار تصاريح لإنشاء كليات طب أسنان جديدة، بالإضافة إلى دمج كليات حديثة، وتقليل أعداد المتقدمين للكليات المتبقية، الأمر الذي سيسهم في حل الأزمة.

وأوضح الإعلامي محمد علي خير أن الأزمة أكبر من نقابة أطباء الأسنان؛ لأن الخريج سيعاني عند تخرجه عدمَ وجود وظيفة شاغرة؛ الأمر الذي لا تملك النقابة حلًّا له، مشيرًا إلى أن طبيب الأسنان لن يستطيع العمل بأي مجال آخر غير الأسنان؛ مما يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن الحل بيد وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025

خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار