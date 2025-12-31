"فيوتشر فيرت للأسمدة" تقترض 20 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" تقديم قرض يصل إلى 20 مليون دولار لشركة فيوتشر فيرت للأسمدة والصناعات الكيميائية بمصر العاملة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني، فإن التمويل يهدف إلى مساعدة شركة "فيوتشرفيرت" لتمويل خطة الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها من خلال إضافة منتجات أسمدة جديدة إلى محفظتها في إطار استراتيجيتها التصديرية وتطوير رأس المال البشري.

مدة استحقاق القرض 6 سنوات بما في ذلك فترة سماح مدتها عامين ونصف.