تأجيل محاكمة معيد تربية رياضية بتهمة هتك عرض طفل بالفيوم

قررت محكمة الجنايات المستأنفة بالفيوم، تأجيل محاكمة "أحمد ع.ا"، 33 عامًا، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ومقيم بقرية تطون بمركز إطسا، والمتهم بهتك عرض طفل، إلى جلسة 26 يناير المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

وتعود وقائع القضية إلى يونيو من العام الحالي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بقيام المتهم بالاعتداء على الطفل عبد الرحمن م.ج، 10 سنوات، داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية.

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث إطسا، أن المتهم استغل وجود الطفل داخل صالة الألعاب الرياضية التي يديرها، وقام بالاعتداء عليه عدة مرات على مناطق العفة، كما أقدم خلال المرة الأخيرة على تجريد الطفل من ملابسه السفلية، وأطبق على فمه، ثم اعتدى عليه جنسيًا بالقوة، مهددًا إياه بعدم إخبار أسرته.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي وجود جرحين متلهفين بالشفة الخارجية لفتحة الشرج، في طور الالتئام، ما يؤكد وقوع الاعتداء.

ويُذكر أن محكمة جنايات الفيوم كانصدر حكم سابق من محكمة جنايات الفيوم، بحبس المتهم 7 سنوات