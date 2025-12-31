إعلان

سقوط عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء في قبضة الأمن بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:09 م 31/12/2025

المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 أشخاص لممارسة سرقات مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن التحريات والمعلومات أفادت قيام 6 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء. وبحوزتهم سيارتان، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، مقص حديدي، وفرد خرطوش.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب، والتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية"، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية من الكابلات الكهربائية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواقع تحت الإنشاء شرطة التجمع الأول

