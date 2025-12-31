أعلن بنك قطر الوطني QNB مصر اليوم بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، ووكيل التمويل بالمشاركة مع عدد من البنوك في توفير تمويل مشترك بقيمة تقارب من 140 مليون دولار أمريكي لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.

ويهدف هذا التمويل المشترك إلى تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار.

وشارك في التمويل البنك التجاري الدولي (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان في ترتيب القرض.

ويأتي قيام التحالف المصرفي بدور المرتبين الرئيسيين لهذا القرض المشترك دعما لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك نجح في تعزيز دوره الريادي كشريك استراتيجي في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دور البنك الأهلي المصري شمل تصميم الهيكل التمويلي الأمثل بما يتوافق مع طبيعة المشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية، بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك الممولة لضمان أفضل الشروط والأحكام التمويلية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية التمويل.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن قيام البنك بدور المرتب الرئيسي للقرض المشترك يعكس مكانته الرائدة وخبرته في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، والذي ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تعزيز جهود التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة.

وكذلك المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الإتربي إلى أن هذا التعاون بين البنوك المشاركة في التحالف المصرفي يجسد قوة وتماسك الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تعبئة الموارد المالية بكفاءة لدعم خطط التنمية المستدامة. وأضاف الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، أن هذا التمويل ينطلق من استراتيجية QNB مصر لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن المنتظر أن ينعكس المشروع إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، وتنمية الصادرات، وتعزيز الميزان التجاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن مشاركة البنك في تمويل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون تأتي تأكيدًا لدوره في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والتنموي، ولاسيما تلك التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات المصرية.

وأكد الجنايني أن المشروع يُجسّد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة توظيف التمويل في مشروعات إنتاجية حقيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي مستدام.