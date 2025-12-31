ببنكي الأهلي ومصر.. وقف إصدارات جديدة من الشهادة 17% وبدء بيع الـ16% اليوم
كتب : منال المصري
بنكا الأهلي ومصر
أوقف بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري العمل بالشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت الـ 17% من اليوم للعملاء الجدد، وبدء بيع الشهادة الـ 16% بداية من اليوم.
هذا القرار لا يطبق على العملاء القائمين في الشهادات الـ 17% الذين اشتروا الشهادة قبل قرار وقف العمل بها وسيظلون على نفس العائد حتى انتهاء أجلها.
كان البنكان الحكوميان قررا خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادات للعائد الثابت والمتدرج في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" على أن سريان العمل بالقرار من اليوم.
كما خفض البنك الأهلي سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد المتدرج بين 1% و2% فيما خفضها بنك مصر 1%.
قرارا البنكين جاء بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.