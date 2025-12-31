إعلان

ببنكي الأهلي ومصر.. وقف إصدارات جديدة من الشهادة 17% وبدء بيع الـ16% اليوم

كتب : منال المصري

11:05 ص 31/12/2025

بنكا الأهلي ومصر

أوقف بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري العمل بالشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت الـ 17% من اليوم للعملاء الجدد، وبدء بيع الشهادة الـ 16% بداية من اليوم.

هذا القرار لا يطبق على العملاء القائمين في الشهادات الـ 17% الذين اشتروا الشهادة قبل قرار وقف العمل بها وسيظلون على نفس العائد حتى انتهاء أجلها.

كان البنكان الحكوميان قررا خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادات للعائد الثابت والمتدرج في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" على أن سريان العمل بالقرار من اليوم.

كما خفض البنك الأهلي سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد المتدرج بين 1% و2% فيما خفضها بنك مصر 1%.

قرارا البنكين جاء بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

البنك الأهلي بنك مصر القطاع المصرفي المصري

