أوقف بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري العمل بالشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت الـ 17% من اليوم للعملاء الجدد، وبدء بيع الشهادة الـ 16% بداية من اليوم.

هذا القرار لا يطبق على العملاء القائمين في الشهادات الـ 17% الذين اشتروا الشهادة قبل قرار وقف العمل بها وسيظلون على نفس العائد حتى انتهاء أجلها.

كان البنكان الحكوميان قررا خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادات للعائد الثابت والمتدرج في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" على أن سريان العمل بالقرار من اليوم.

كما خفض البنك الأهلي سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد المتدرج بين 1% و2% فيما خفضها بنك مصر 1%.

قرارا البنكين جاء بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.